Tribunal de Dakar : le dossier Ndella M. Diouf appelé en rôle ce mardi

10h 26 : Ndella Madior Diouf est entrée dans la salle d'audience habillée d’un ensemble de grand boubou blanc et un sac vert blanc à la main. La patronne de keur yereurmandé affiche une mine détendue.
Il est 9h 40 : l'audience n'a pas encore démarré mais l'un de ses avocats, Me Barro, est déjà dans la salle. On note également la présence des proches de la prévenue.
