Tribunal de Dakar : le dossier Ndella M. Diouf appelé en rôle ce mardi

Après deux ans, le tribunal de grande instance de Dakar se penche ce mardi 13 janvier sur l'affaire de la pouponnière "Keur Yeureumandé" qui a valu la prison à son propriétaire, Ndella Madior Diouf. L'affaire sera jugé par la chambre criminelle. Suivez l’audience en direct avec PressAfrik.





Pour rappel, Ndella M. Diouf est accusé de "Traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d'aliment ou de soin ayant entrainé la mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificat aux fins d'inhumation; infraction aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non déclaration de naissance contre 1er et complicité de ces chefs sauf celui de non déclaration de naissance contre 2ième et 16ieme"



Cécile Sabine Bassène

