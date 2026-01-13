Tribunal de Dakar : Boy Djiné jugé ce mardi

Baye Modou Fall alias Boy Djiné, placé sous mandat de dépôt depuis décembre 2023, sera jugé ce mardi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar.
Il est poursuivi pour "association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, usage d'arme et de véhicule".
Il est poursuivi pour "association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, usage d'arme et de véhicule".
Autres articles
-
Tribunal de Dakar : le dossier Ndella M. Diouf appelé en rôle ce mardi
-
Attaque armée au magasin Auchan de Thiaroye : le premier suspect, un électricien trentenaire, interpellé
-
Tribunal de Dakar : le procès de Ndella Madior Diouf et ses coaccusés s’ouvre ce mardi 13 janvier
-
Interpellé lors d’une manifestation : Karim « Xrum Xax » devrait être déféré au parquet ce mardi
-
Mobilité urbaine : un nouveau programme lancé à Dakar pour créer des emplois et renforcer la formation professionnelle