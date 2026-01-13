À la Une: le jihad économique au Mali

Ces derniers mois, il y avait les attaques contre les convois de carburant. « Au plus fort de la crise, rappelle Jeune Afrique, en octobre et novembre, Bamako avait subi d’importantes pénuries, grippant l’économie de la capitale et entraînant des délestages d’électricité ».



Désormais, l’approvisionnement en carburant de la capitale s’est amélioré, grâce notamment aux escortes armées qui encadrent les camion-citerne. Mais, autre front… Les autorités de Bamako doivent faire face à des attaques de sites industriels et miniers. « Les terroristes, après le blocus économique, veulent empêcher les usines de tourner. Ils ont attaqué trois usines dimanche dans la région de Kayes (ouest). Les dégâts sont énormes », confie une source sécuritaire malienne citée par Le Monde Afrique. Cette même source assure que « l’État a dépêché des renforts sur le terrain ». Pas moins de 160 terroristes circulant à moto auraient pris part à ces attaques.



Une hausse des prix chronique…

À cette insécurité chronique, s’ajoutent les difficultés du quotidien… « La cherté de la vie n’est plus perçue comme une succession de crises ponctuelles, mais comme une réalité installée, relève le site d’information Maliweb, qui affecte l’ensemble des couches sociales. Aliments pour bétail, céréales, transports ou produits de base connaissent des hausses répétées, sans cadre de régulation lisible ».



Maliweb qui prend l’exemple du « sac de 50 kg d’aliments pour bétail qui se négocie à Bamako désormais entre 9000 et 16 000 FCFA, selon les marchés et les périodes. Un niveau qui met sous pression les ménages pratiquant l’élevage urbain de subsistance. Cette activité, largement tolérée mais peu encadrée, illustre les limites de l’intervention publique dans l’économie du quotidien, pointe le site. Ce phénomène de hausse des prix ne relève pas uniquement de tensions conjoncturelles. Il s’inscrit dans une dépendance structurelle aux importations, aggravée par la hausse des coûts de transport, l’insécurité sur certains axes logistiques et la faiblesse de la production locale ».



L’ambition d’une « souveraineté retrouvée »

Un contexte économique difficile qui tranche avec le discours officiel, rapporté notamment par Sahel Tribune. Sahel Tribune qui se félicite de la « souveraineté retrouvée du Mali. (…) Depuis 4 ans, explique-t-il, le Mali s’est engagé dans une entreprise titanesque, à savoir reconstruire sa souveraineté par le développement de ses infrastructures, de son énergie et de son économie productive. Derrière cette stratégie, impulsée par le général Assimi Goïta, se dessine le récit politique d’un pays qui entend rompre avec la dépendance, maîtriser ses ressources et affirmer une autonomie totale face aux institutions régionales et internationales, aux visées "capitalistes et impérialistes" ».



Sahel Tribune met en avant notamment « les centrales solaires de Sanankoroba, Safo et Tiakadougou-Dialakoro, d’une capacité cumulée de 400 mégawatts. (…) Fruits de partenariats diversifiés avec la Russie et la Chine, ces infrastructures traduisent la volonté inébranlable du Mali de sortir de la dépendance énergétique, alors que 70 % de sa production reposait encore récemment sur le thermique ».



Pour autant, reconnait Sahel Tribune, « le tableau reste fragile. Le pays demeure frappé par une crise sécuritaire endémique dans le nord et le centre. Ce qui ralentit plusieurs chantiers. Les coupures d’électricité persistent, et la dette publique pèse sur les finances nationales. Mais la rhétorique officielle demeure inébranlable. Le pouvoir entend bâtir malgré la guerre. (…) Bamako ne veut plus subir l’histoire, elle veut la construire ».



Est de la RDC : la recrudescence des violences sexuelles

Enfin, autre sujet, autre pays… C’est à lire dans Afrikarabia, site spécialisé sur la RDC : au Congo démocratique, « les violences sexuelles explosent et l’aide aux victimes diminue. (…) Le Fonds des Nations unies pour la population a relevé l’année dernière plus de 80 000 cas de viols dans l’est de la RDC, soit une hausse de 32 % par rapport à la même période en 2024. Pour sa part, l’ONG Human Rights Watch a récemment documenté les violences sexuelles commises par cinq groupes armés non-étatiques et par des soldats de l’armée congolaise ».



Les victimes de viols sont donc de plus en plus nombreuses et dans le même temps, les équipements de santé manquent, relève Afrikarabia, comme les kits de protection anti-VIH. En cause notamment, l’arrêt de l’aide internationale américaine.