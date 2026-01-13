Présumée escroquerie à l’agence «Kay Ziarra» : plus de 59 millions FCFA détournés et 32 victimes recensés

Le gérant de l’agence de voyage «Kay Ziarra», Salif Kane, déféré au parquet le 24 décembre 2025, a été jugé le 12 janvier 2026, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, où il risque un an de prison et une amende d’un million de Fcfa pour des faits d’abus de confiance.



Son incarcération fait suite à une plainte collective déposée par des futurs pèlerins, à qui il aurait escroqué la somme globale de 59 millions de FCFA. D’après le journal Les Echos, parmi les 32 présumées victimes figure l’avocat du barreau de Dakar, Me Cheikh Tidiane Faye. Ce dernier lui aurait versé la somme totale de 1 250 000 FCFA. D’après ses déclarations, le mis en cause leur a envoyé, via leur groupe WhatsApp, des réservations et non des billets d’avion. Il a aussi ajouté qu’« ils n’avaient aucune preuve pour savoir qu‘ils étaient payés».



Face à la barre, Salif Kane a reconnu avoir reçu cet argent à travers Mr Sow, le propriétaire de l’agence et d’autres sommes par le biais de cette structure. Sa mission, selon lui, était de les convoyer à la Mecque pour le Oumra puis à Dubaï mais «c’est le groupage des billets qui posaient un problème au moment des voyages ».



Pendant l’enquête préliminaire, alors qu’il avait soutenu n’avoir pas honoré ses engagements en raison des difficultés financières de sa structure, son avocate a plaidé une application bienveillante de la loi pénale, estimant que son client a été utilisé dans cette affaire par Mr Sow, recherché à Dubai. Suivi de sa consœur qui a affirmé que le prévenu « est gérant statutaire » et qu’il a agi en tant que gérant de l’entreprise. Ainsi, elle a demandé qu’il soit renvoyé à des fins de la poursuite sans peine, ni dépens.



Aux termes des débats, le procureur a requis la peine d’emprisonnement de 02 ans dont un an ferme après la requalification des faits d’abus de confiance en escroquerie en sus d’une amende d’un million de FCFA. Le tribunal a décidé de renvoyer le délibéré au 19 janvier 2026.