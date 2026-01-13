Tribunal de Dakar : l’affaire Boye Djiné renvoyé au 13 février 2026

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar a renvoyé au 13 février 2026 le procès de Baye Modou Fall alias Boy Djiné, placé sous mandat de dépôt depuis décembre 2023.



Pour rappel, il est poursuivi pour "association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, usage d'arme et de véhicule".