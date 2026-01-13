Tribunal de Dakar : l’affaire Boye Djiné renvoyé au 13 février 2026

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar a renvoyé au 13 février 2026 le procès de Baye Modou Fall alias Boy Djiné, placé sous mandat de dépôt depuis décembre 2023.
Pour rappel, il est poursuivi pour "association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, usage d'arme et de véhicule".
Pour rappel, il est poursuivi pour "association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, usage d'arme et de véhicule".
Autres articles
-
Présumée escroquerie à l’agence «Kay Ziarra» : plus de 59 millions FCFA détournés et 32 victimes recensés
-
Tribunal de Dakar : Boy Djiné jugé ce mardi
-
Tribunal de Dakar : le dossier Ndella M. Diouf appelé en rôle ce mardi
-
Attaque armée au magasin Auchan de Thiaroye : le premier suspect, un électricien trentenaire, interpellé
-
Tribunal de Dakar : le procès de Ndella Madior Diouf et ses coaccusés s’ouvre ce mardi 13 janvier