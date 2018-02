Le Sénégal parmi les plus corrompus d’Afrique : C’est un «échec de Macky Sall» (Déthié Fall)

«Cela est assez regrettable et cela constitue un élément d’échec du régime actuel sur ce qu’ils ont toujours appelé la gouvernance sobre et vertueuse. Le président de la République Macky Sall avait mis en place l’Ofnac qui, en principe, comme office nationale de lutte contre la fraude et la corruption devrait aujourd’hui, dans sa mission s’occuper de la prévention, mais aussi, de la lutte contre la fraude, la corruption, et les pratiques assimilées et les infractions », a déclaré Déthié Fall.



Le dauphin de Idrissa Seck fustigeait ainsi la politique du chef de l’Etat Macky Sall sur la lutte contre la corruption. Mais déjà, ces résultats ne semblent pas surprendre le n°2 du Rewmi du fait que, relève-t-il, l’Office nationale de lutte contre la contre la corruption (Ofnac), n’a pas la latitude de jouer pleinement son rôle.



«Plusieurs rapports ont été faits, déjà par l’IGE (Inspection générale d’Etat) mais également par l’Ofnac qui épinglent la gestion de pas mal d’autorités qui sont aujourd’hui au niveau de l’Etat ou dans la coalition que dirige le président de la République Macky Sall», déplore-t-il.



A l’en croire, certains caciques de Macky Sall devaient être inquiétés mais, ce derniers n’utilisent ces rapport qu’à des fins électoralistes. Car, martèle-t-il, «il n’y a que ses opposants qui sont aujourd’hui inquiétés».