Le Sénégal : un pays à l'horizon des possibles?

Le Président Diomaye a promis aux Sénégalais un pays vertueux, une gestion vertueuse et des dirigeants vertueux. Le Sénégal sera sous peu un pays où toutes les transparences seront possibles, un pays où l'on ne doutera plus de la bonne gouvernance. Un pays où la bonne gouvernance sera, désormais, de mise.



Au pays de Diomaye, dans l'horizon des possibles, figureront en bonne place toutes les vertus dont a besoin un pays pour amorcer son émergence. Dans l'horizon des possibles le Sénégal sera un pays envié et enviable. Dans l'horizon des possibles, les contrats gaziers et pétroliers seront renégociés au profit du peuple. " Bien avant ma prise de fonction, il fallait engager des actions urgentes pour stabiliser la fourniture en hydrocarbure, bloquer la signature de certains contrats qui impacteraient nos finances publiques", a déclaré Président Diomaye. Ce qui renseigne à suffisance sur la volonté de revoir les contrats gaziers. Ainsi, le Président Diomaye reste optimiste et entend transmettre cet optimisme aux Sénégalais.



L’entretien d’hier avec les journalistes a permis à l’actuel locataire du palais de lever quelques équivoques. Et lui même de dire, “ cet exercice est plus une volonté de redevabilité qu’un souhait de tirer un bilan. Après trois mois d’exercice, j’ai jugé opportun de parler aux Sénégalais en invitant la presse”. Il est clair que l'exercice d'hier était beaucoup plus porté sur un débat que sur un bilan. A un certain moment, l'on s'est même demandé quant-est- ce que va-t-il parler de son bilan.





Au-delà, l'entretien avec la presse, était l'occasion pour le président de la République de revenir sur ses relations avec le Premier ministre. Quand un des journalistes lui a fait échos des interprétations de certains. “Des gens pensent que le Premier ministre vous fait de l'ombre et il lorgne votre fauteuil”, a souligné le journaliste. ”Je demande au Premier ministre non pas à lorgner le fauteuil présidentiel mais à le regarder, à le fixer. ça fait dix ans que je me bats pour qu’il occupe le fauteuil et je n’ai pas arrêté, je compte pas m’arrêter. Je le lui souhaite, et je me battrai pour qu’il l’occupe un jour”, telle est la réponse pleine d’enseignements du Président Faye.







Alors, dans le Sénégal des possibles dont mentionne le Président Diomaye, la justice sera l’épine dorsale de la société sénégalaise. Car il promet une justice équitable et applicable à tout justiciable. Alors vivement, le Sénégal des possibles!