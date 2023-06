Le Sénégal vit déjà la "malédiction des ressources naturelles", selon Seydi Gassama

Le directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama estime que l'entrée du Sénégal dans l'économie pétrolière et gazière est la principale source des problèmes actuels du pays. A l’en croire, le pays vit déjà la malédiction des ressources naturelles avec des dizaines de manifestants tués depuis mars 2021, des centaines de blessés, entre autres.



S’adressant au chef de l’Etat sur twitter, le défenseur des droits humains écrit. « Monsieur le PR @Macky_Sall, l'entrée du Sénégal dans l'économie pétrolière et gazière est la principale source des problèmes actuels du pays, avec la criminalisation de l'opposition et de la contestation comme stratégie de conservation du pouvoir ».



Il ajoute : « Vous vous êtes donné les moyens juridiques en faisant adopter par l'Assemblée Nationale toute une série de lois répressives malgré les mises en garde des organisations de droits humains et en augmentant considérablement les budgets de la défense et de la sécurité ».



Pour M. Gassama, le Sénégal vit déjà la malédiction des ressources naturelles avec des dizaines de manifestants tués depuis mars 2021, des centaines de blessés et mutilés et des centaines de prisonniers, opposants politiques, activistes et journalistes.



La seule question qu’il se pose en ce moment est de savoir comment en sortir ?