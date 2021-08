Le Sénégalais Adama Diouf, nouveau secrétaire exécutif de la CEPEAO

Le Sénégalais Adama Diouf, juriste, expert postal et cadre à l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), a été élu, à Abidjan, Secrétaire exécutif de la Conférence des postes des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEPEAO).



Avec cette victoire, se réjouit, le ministre l'Economie Numérique et de Télécommunications, Yankhoba Diatara: " l'étendard du Sénégal porté autour de la candidature du juriste et non moins expert postal Adama Diouf flottera au-dessus du siège de la Conférence Postale des États de l'Afrique de l'Ouest( CPEAO) à Abuja après plus d'une décennie d'absence."



Poursuivant, le ministre indique que "la diplomatie postale sénégalaise se repositionne ainsi sur l'échiquier mondial grâce aux diligences des orientations du Chef de l'Etat"



Adama Diouf, consultant au sein de la CEPEAO, a aussi été pendant quatre ans président de la Commission panafricaine des postes (UPAP), une institution spécialisée de l’Union africaine (UA).



Le nouveau patron de l’instance postale sous-régionale bénéficie d’une expérience de plus de dix ans dans le domaine de la régulation.