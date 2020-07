Le Sénégalais Mamadou Mbaye à la tête d’un Fonds Souverain djiboutien de 50 milliards CFA

Le gouvernement de Djibouti a décidé de mettre en place un Fonds Souverain avec une dotation initiale de 15 milliards de frs Djibouti (50 milliards CFA). Le Fonds, qui ambitionne d’atteindre un montant de dotations et d’actifs sous gestion de 1,5 milliard de dollars en dix ans (584 milliards de frs Djibouti), sera financé selon « une structure pérenne qui réunit une mise de fonds initiale significative à laquelle s’ajoute des flux récurrents ».



Selon Afrique Confidentiel cité par le journal Le Témoin, les ressources initiales du Fonds seront composées par le transfert des participations de l’État dans le capital de plusieurs sociétés. Il s’agit notamment de 40 % des actions de « Great Horn Investment Holding », de la totalité des actions de Djibouti Telecom ainsi que de la totalité des actions de la Société de Gestion de la Jetée du Terminal Pétrolier de Doraleh. S’y ajoute également le transfert de la totalité des titres au capital de la société nationale appelée à devenir l’établissement public Électricité de Djibouti ainsi qu’une dotation en capital d’un montant de 15 milliards de francs Djibouti, soit 100 millions USD ou 50 milliards CFA.



Le Fonds bénéficiera également des ressources récurrentes issues des activités stratégiques. Notamment une dotation de 20 % des revenus issus des contrats de coopération militaire perçus par l’État, une dotation issue des prélèvements effectués dans le cadre des zones franches, ainsi qu’une dotation issue de la redevance variable portant sur la réalisation et l’exploitation du gazoduc Éthiopie-Djibouti. Sans compter une dotation provenant de la rémunération prévue dans le contrat de mandat de gestion entre le Fonds et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ainsi que des dotations diverses liées à tout contrat de mandat conclu entre le Fonds et l’État.



Le nouveau Fonds vise à optimiser l’usage des ressources du pays pour investir dans l’économie réelle, les entreprises, la compétitivité. Il incarne la volonté de Djibouti de progresser dans la chaîne de valeurs, d’intégrer « le haut de la courbe », en termes de capacités de décision, de capacités d’action, de retour sur investissements, de savoir-faire… Toutes ces informations sont données, bien sûr, par « Afrique confidentiel ».



L’expertise sénégalaise consacrée

Le Nouveau Fonds Souverain Djiboutien sera géré par un professionnel de la finance. La présidence du conseil d’administration a été confiée à Mohamed Sikieh Kayad, personnalité à la longue expérience, en particulier à la Banque Mondiale, et aujourd’hui conseiller économique auprès du président djiboutien, alors que la direction générale du Fonds sera confiée à un expert africain de renommée internationale. Le Président Ismaël Omar Guelleh a déjà trouvé son homme de confiance. Il s’agit du Sénégalais, le polytechnicien Mamadou Mbaye, connu pour sa longue carrière dans la finance à travers le monde. Financier redoutable, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ensae, M. Mbaye dispose de plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans les domaines de l’investissement et du financement des projets en Afrique, en Europe et en Asie.



Ayant fait ses preuves dans la gestion des risques en Suisse et en Amérique chez un géant du négoce de matières premières et dans le trading, mais aussi dans une banque d’affaires à Londres, il passe du côté investissement dans un fonds de Private Equity. Il a exercé les fonctions de de Directeur Exécutif du Fonds souverain d’Investissements stratégiques du Sénégal (FONSIS) pendant 6 ans. Il quitte aujourd’hui cette Institution pour diriger le FSD. Le départ de Mamadou Mbaye est une grosse perte pour notre pays. Seulement, l’homme végétait au FONSIS comme directeur exécutif. Pressenti à un moment pour remplacer le Dg Ibrahima Kane nommé à la tête d’Air Sénégal, il lui finalement été préféré Pape Demba Diallo, un ingénieur ex-sonatélien. Toutefois, l’engagement patriotique de M. Mamadou Mbaye est à saluer puisque tous les gros projets d’investissement dans le domaine énergétique portent son empreinte. Bon vent dans ce nouveau challenge, cher compatriote !



Le Témoin