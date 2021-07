Le Sénégalais Mouhamed Ba nommé auditeur général par intérim du groupe de la BAD

Ancien vice-président–responsable de la conformité à la State Street Bank à Paris, le Sénégalais Mouhamed Ba a été nommé au poste d’auditeur général par intérim du groupe de Banque africaine de développement (BAD). La nomination a pris effet depuis le 1er juin dernier.



Dans un communiqué de l’institution daté du 6 juillet, le président de la BAD, Akinwumi Adesina, n’a pas manqué de saluer la décision. « M. Mouhamed Ba possède une expérience approfondie des processus et des systèmes de la Banque, ainsi qu’une bonne compréhension des priorités et des défis stratégiques de notre institution. La combinaison de ces atouts lui permettra de gérer efficacement la fonction d’audit interne jusqu’à ce qu’un auditeur général soit nommé en qualité de titulaire du poste », s’est-il exprimé.



Mouhamed Ba a rejoint la BAD en 2008, après avoir occupé durant deux années le poste de vice-président – responsable de la conformité à la State Street Bank à Paris, en France, puis a dirigé la conception et la mise en œuvre du programme de conformité de la banque couvrant les réglementations françaises, européennes et américaines. Il a également passé 10 ans chez Deloitte, puis à Boston-USA.



Expert de l’audit, du risque et de la conformité, avec plus de 20 ans d’expérience dans son domaine, Mouhamed BA a en effet occupé durant sa carrière des postes clés et joué divers rôles majeurs au sein de plusieurs entreprises au plan mondial.



Au sein de la Bad, le nouvel auditeur général par intérim du Groupe a dirigé en 2017 la Division de l’audit interne en charge des questions institutionnelles, des finances et de l’informatique. Ce, après avoir gravi plusieurs échelons notamment en tant que chargé des activités institutionnelles en chef au Bureau de la vice-présidente principale ou encore conseiller de la vice-présidente principale sur les questions fiduciaires, financières, d’intégrité et de risque.