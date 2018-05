Le Sous-préfet de Dakar plateau répond à Bamba Fall : «il a un problème avec la légalité»

Le sous-préfet de Dakar-Plateau est revenu sur le différend l’opposant au maire de la Médina, Bamba Fall. Selon Djiby Diallo, le problème est lié au fait que Bamba Fall n’aurait pas respecté les textes.



«Une école publique ne peut être commerciale, on y cherche du savoir. Je ne peux, en tant qu’agent de l’Etat, tenu de gérer la sécurité publique, avoir un discours antagoniste. Je ne suis pas l’adversaire de Bamba Fall. Si faire régner la légalité est synonyme d’être proche du chef de l’Etat, alors je le suis. Bamba Fall lui, a un problème avec la légalité. Ses adversaires, il doit les chercher du côté des politiciens. Je n’en suis pas un », a déclaré le chef de l’administration locale de la commune.



Selon lui, l’édile de la Médina n’a respecté aucune des démarches : «Personne n’a jamais été informé, ni l’inspecteur, encore moins le directeur de l’établissement. Et nous, nous défendons les jeunes. Cet espace sert de lieu d’éducation physique de tous les établissements qui sont dans les environs. Isoler le terrain par un mur avant de poser du gazon pour chercher de l’argent, découle d’une mauvaise intention. Le contrat doit être connu de l’administration, des parents d’élève. Nous voulons l’encadrer dans la légalité mais il a déplacé le débat en créant une confusion».



Mais affirme M. Diallo, il n’est pas question de le laisser faire : «Il ne sera jamais question de laisser un maire privatiser une école publique. Nous restons ouverts pour l’accompagner s’il veut s’inscrire dans la légalité et s’il est disposé à le faire gratuitement au bénéfice des jeunes. A défaut, nous opposerons notre véto. Il faut comprendre que l’Education est une compétence transférée, mais la mairie participe, elle ne détient pas l'exclusivité», conclut-il.