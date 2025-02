Le Syndicat des travailleurs de la Justice dépose un préavis de grève pour exiger l'application des engagements gouvernementaux

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a déposé un préavis de grève le 7 février 2025, visant à mettre le Gouvernement face à ses responsabilités concernant "des engagements non respectés". Ces engagements avaient été pris par l'exécutif avec le SYTJUST depuis 2018.



En particulier, le SYTJUST déplore que la grande majorité des greffiers demeure toujours dans la hiérarchie B2, bien que leur corps ait été reclassé en A2 depuis le 5 février 2019. De même, les agents des hiérarchies B et C au sein du Ministère de la Justice attendent toujours leur reclassement dans le corps des assistants des greffes et parquets.



Le Syndicat met également en lumière l'inaction du Gouvernement concernant l’augmentation de l’indemnité de participation à la judicature et l’octroi de l’indemnité de logement à tous les agents du ministère de la Justice. Bien que la loi de finances rectificative du 30 juin 2018 ait budgétisé ces crédits, ceux-ci n'ont jamais été débloqués.



De plus, le Président de la République avait signé, le 14 décembre 2018, trois décrets pour l’élargissement de l’assiette du fonds commun des greffes, mais ces décrets n'ont jamais été publiés au Journal officiel.



Face à ces blocages manifestes, le SYTJUST a décidé de mettre en demeure les autorités publiques qui, selon lui, tardent à prendre en charge les points de revendication énumérés dans le préavis de grève.