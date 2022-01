Le TAS suspend la décision de la FIFA pour Pape Gueye

Actuellement au Cameroun où il dispute la CAN 2021 avec le Sénégal, Pape Gueye (22 ans) s'est récemment vu suspendre quatre mois par la FIFA suite aux protestations de Watford dans le cadre de son transfert à l'Olympique de Marseille. Et pour cause, la saison passée, les Hornets pensaient enregistrer l'arrivée de l'ancien Havrais qui s'était d'ailleurs engagé avec le club anglais avant finalement de rejoindre la Canebière à l'été 2020. Un retournement de situation que Watford n'avait pas accepté, décidant alors de déposer plainte auprès de l'instance internationale.



Sanctionné et absent de la feuille de match lors du dernier nul concédé par les siens face à la Guinée, Pape Gueye peut finalement souffler. En effet, selon les dernières informations livrées par RMC Sport, le Tribunal arbitral du sport a décidé de suspendre la décision de la FIFA concernant le milieu de terrain de l'OM. Dans cette optique, le Marseillais peut donc continuer à disputer la CAN avec les Lions de la Teranga. A noter cependant que cette décision ne concerne que le joueur et non l'OM, également sanctionné, qui reste un dossier à part.



footmercato