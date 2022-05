Le Tchad reporte le dialogue national inclusif prévu le 10 mai prochain

L’information circulait depuis plusieurs jours. Mais c’est hier, dimanche que le report du dialogue national inclusif a été officialisé d’abord par le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zene.



Le chef de la diplomatie tchadien a annoncé sur Twitter que l’État du Qatar qui parraine les négociations entre le pouvoir tchadien et les mouvements politico-militaires a demandé ce report pour permettre et « aux négociations en cours à Doha avec les politico-militaires de déboucher sur un accord ».



Un peu plus tard le ministère tchadien des Affaires étrangères publie un communiqué officiel pour prendre acte de la demande du Qatar qui rejoint celle de nombreux Tchadiens. L’opposition politique et les mouvements rebelles, en désaccord avec les conditions actuelles de préparation du dialogue, ont exigé qu’elles soient revues, sinon, ils ne seront pas de la partie.



On ne peut pas raisonnablement tenir un dialogue sans l’opposition, la société civile et les politico-militaires, explique un membre du comité d’organisation du dialogue national inclusif qui dit comprendre ce report sine die.