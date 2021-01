Le Tengueth FC crée l’exploit et se qualifie à la phase des poules de Ligue des champions sur la pelouse du Raja

Les observateurs et autres pronostiqueurs ne donnaient pas cher de la peau des Rufisquois ce mardi 05 janvier, après le match nul et vierge du match aller au stade de Lat Dior de Thiès. Mais Youssouf Badji et ses poulains ont réalisé l’exploit sur la pelouse du Raja Casablanca en s’imposant aux tirs au but après avoir tenu en échec l’équipe marocaine.



Tengueth FC obtient ainsi son ticket pour les phases de poule de la Ligue africaine des champions. Chose que n’avait plus réussi un club sénégalais depuis 2004.