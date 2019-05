Le "Thiébou dieun" sénégalais bientôt au Patrimoine de l'UNESCO

Les Italiens ont réussi à inscrire la pizza dans le patrimoine immatériel de l’UNESCO il y a 2 ans. Les Sénégalais veulent faire pareil avec leur "Thiébou dieune" national. Cette volonté s’inscrit dans le cadre de l’inventaire du patrimoine national réalisé par les autorités, rapporte "Vudaf".



La ville de Saint Louis est l’ancienne capitale de l’AOF (Afrique Occidentale Française). Elle est chargée d’histoire, ce qui en fait une destination touristique très prisée.



Deux (2) parcs naturels de la ville font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO : le Parc aux oiseaux du Djoudj (3ème réserve ornithologique au monde) et le Parc de la Langue de Barbarie au bord de l’océan.



Si le Thiébou dienne arrive à faire son entrée dans le patrimoine immatériel de l’UNESCO, le mythe de cette cité sera encore plus grand. On espère que les autorités sénégalaises pourront mener à bien ce projet.