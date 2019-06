Le Tweet "assassin" d'Abdoul Mbaye sur le rapport de l'IGE et le Fast-Track de Macky

Moins de 100 mètres séparent l’IGE du bureau du Président. Depuis 7 ans le rapport Petrotim avancerait à moins de 1,6308 millimètres par heure. Il est temps de passer au « fast track »

L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye est en train de s'imposer comme l'une des personnalités politiques les plus actives sur les Réseaux sociaux. Aussi bien sur Facebook que sur Twitter, le leader de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) multiplie les posts contre le régime du Président Macky Sall.Ce mercredi 12 juin 2019, il s'est distingué par une publication qui n'a pas laissé les internautes indifférents. dans un mélange d'ironie, de science et d'humour, Abdoul Mbaye a réussi à concentrer le rapport polémique de l'IGE, le concept Fast-Track du Président réélu et l'affaire Petro-Tim. "Moins de 100 mètres séparent l’IGE du bureau du Président. Depuis 7 ans le rapport Petrotim avancerait à moins de 1,6308 millimètres par heure. Il est temps de passer au « fast track »", a-t-il posté.