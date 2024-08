Le Vatican condamne la cérémonie d’ouverture des JO 2024

Huit jours après la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, le Vatican s’est fendu d’un communiqué officiel pour condamner le spectacle imaginé par Thomas Jolly.



La cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 qui s’est tenue le vendredi 26 juillet dernier se voulait spectaculaire, certes, mais avant tout inclusive. D’aucuns en ont regretté pourtant des scènes offensantes pour les croyants, et notamment les chrétiens. Huit jours après le show organisé sur la Seine, le Vatican s’est ému des conséquences d’un tel spectacle.



Dans un communiqué officiel publié ce samedi, le fief de la religion catholique se déclare « attristé par certaines scènes de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Le Saint-Siège ne peut que se joindre aux voix qui se sont élevées ces derniers jours pour déplorer l’offense faite à de nombreux chrétiens et croyants d’autres religions ».



Des excuses présentées dimanche dernier



« Dans un événement prestigieux où le monde entier se réunit autour de valeurs communes ne devraient pas se trouver des allusions ridiculisant les convictions religieuses de nombreuses personnes, peut-on lire par ailleurs en français dans le texte. La liberté d’expression, qui, évidemment, n’est pas remise en cause, trouve sa limite dans le respect des autres ».



La communauté chrétienne a particulièrement ciblé le tableau incarné par Philippe Katerine et la DJ Barbara Butch, entourés de drag-queens notamment dans un show jugé blasphématoire pour sa réinterprétation présumée de la Cène, le dernier repas du Christ peint par Léonard de Vinci. Thomas Jolly, le directeur artistique et metteur en scène de la cérémonie d’ouverture, a assuré que la référence en question était erronée, faisant allusion au dieu grec Dionysos et au tableau du « Festin des Dieux ».



« Il n’y a jamais eu d’intention de manquer de respect à quelque groupe religieux que ce soit, dixit Anne Descamps, directrice de la communication du Comité d’organisation des JO 2024 (COJO), lors d’une conférence de presse tenue dimanche dernier. Si des gens se sont sentis offensés, nous en sommes vraiment désolés ».