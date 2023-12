Le ballet des mandataires de candidats au Greffe du Conseil constitutionnel s’accélère

Les candidats déclarés à la Présidentielle sénégalaise ont jusqu’au 26 décembre à minuit pour déposer leurs dossiers de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Déjà, les candidats ont commencé à déposer leurs dossiers de candidature au dit conseil.



Hier, vendredi 22 décembre 2023, le candidat déclaré, Malick Gackou, membre de la coalition Yewwi Askan Wi a déposé, par le biais de son mandataire et son directeur de campagne, ledit document qui doit être accompagné par les parrainages collectés.



De même, le candidat déclaré du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est aussi dans la mêlée. Après son dépôt de caution de 30 millions à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), du lundi 27 novembre 2023, Karim Wade a posé un deuxième jalon hier, vendredi en vue de la prochaine présidentielle du 25 février 2024.



Actuellement en exil à Doha (Qatar), le candidat déclaré du PDS a déposé au Conseil constitutionnel, via ses proches, sa candidature, selon une note du secrétariat à la communication du Parti Démocratique Sénégalaise (PDS).



Autre dépôt, c’est celui de Mamadou Lamine Diallo dit MLD de Tekki. Lui aussi a procédé hier, vendredi, au dépôt de son dossier de candidature au niveau du Greffe du Conseil constitutionnel. Il faut noter que cet exercice du processus électoral n’est point un secret pour Mamadou Lamine Diallo, qui s’est présenté, la première fois, comme candidat indépendant à l’élection Présidentielle de février 2007, rappelle Sud Quotidien.



Il y a également Pape Djibril Fall, député et candidat déclaré, qui a déposé son dossier vendredi. Ainsi que l’ancien Premier ministre, Mohammad Boun Abdallah Dionne.