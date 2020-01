Le bébé d’une migrante africaine naît et meurt à bord d'un canot pneumatique en mer

La mère du nourrisson est actuellement hospitalisée pour hypoglycémie. Le bébé d’une migrante africaine est né et mort à bord d’un canot pneumatique pendant la traversée entre l’Afrique et l’archipel espagnol des Canaries, ont déclaré ce mercredi les gardes-côtes espagnols, cités par BFM TV.



Chargée de 43 personnes, cette embarcation de fortune a été localisée à 15 milles marins à l’est d’Arrecife, principale ville de l’île espagnole de Lanzarote. Une fois arrivées au port, trois personnes ont été transférées à l’hôpital dont la mère du nourrisson. Une autre femme enceinte et un garçon de 12 ans ont également été hospitalisés pour hypoglycémie.



À l’heure actuelle, la cause de la mort du nourrisson est encore inconnue, indique notre confrère. Selon les sauveteurs, la femme a effectivement accouché à l’intérieur de l’embarcation. Lorsque l’embarcation est arrivée au port, le service d’urgence de l’archipel espagnol des Canaries a confirmé le décès du bébé.