Le camp militaire de Koulikoro visé par une attaque terroriste

Dans la nuit du samedi à dimanche dernier, entre 2h50 et 3h10 du matin, le camp militaire Boubacar Sada SY de Koulikoro a subit une attaque terroriste à la voiture piégée. Selon le ministre de la sécurité du Mali, les assaillants ont d'abord tiré sur le Poste de contrôle de Mafeya à la sortie vers Banamba, pour entrer dans la ville et foncer sur le camp. « Face à l'alerte et la réaction des sentinelles, lesdits assaillants se sont vus obligés de déclencher leurs systèmes juste à l'entrée du camp. Un deuxième véhicule Kamikaze bourré d'explosifs qui n'ont pas pu être déclenchés, va faire l'objet incessamment d'explosion contrôlée par des démineurs », précise le communiqué du ministère de la sécurité. Bilan : 02 morts, tous des assaillants et 03 blessés légers (02 militaires et 01 civil), selon les autorités maliennes. A noter que le camp de Koulikoro abrite l’école militaire inter armées (EMIA) de l’armée malienne, dénommée Boubacar Sada Sy. C’est dans ce camp aussi ou se déroulent plusieurs formations assurées par les militaires européens de la mission EUTM.