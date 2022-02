Le championnat local reprend ce week-end après une suspension pendant la CAN

Après près d’un mois d’arrêt pour cause de Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le championnat national de football va reprendre ses droits ce week-end.



Pour le samedi, deux grands chocs attendent les férus de foot local: Diambars Vs Casa Sports au stade Fodé Wade de Saly et Tengueth FC Vs Jaraaf au stade Galandou Diouf de Rufisque.



Le programme complet de la 9e journée de Ligue 1