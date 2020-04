Le chauffeur Codé Gning de l’entreprise pharmaceutique «Duopharm» prend un mois de prison ferme

Malgré les mesures prises par l’Etat pour lutter contre la propagation du coronavirus qui touche déjà 11 régions de notre pays, des chauffeurs irresponsables continuent de braver l’interdiction du transport interurbain. Pour mettre fin à ces pratiques, la Division des investigations criminelles (Dic) a usé de stratagèmes pour appréhender une bande de personnes qui s’activaient dans le transport clandestin des passagers moyennant des fortes sommes allant de 20.000 à 30.000 francs pour rallier Dakar à partir de différentes villes de l’intérieur.



D’après l’enquête des hommes du commissaire aliou Ba menée durant la période du 1er au 16 avril, les activités les plus intenses se produisaient sur les axes Dakar-Touba, Dakar-Mbour et Dakar-Thiès. Pour prendre sur le fait les contrevenants, un dispositif de télésurveillance et de surveillance par voie électronique a été mis en place par les services de la police. Un premier suspect a été identifié à Dakar, le 21 avril. il s’agit d’un certain Ass Diaw. Avec sa collaboration, trois autres chauffeurs ont été piégés et interpelés. il s’agit d’Amady Diène, codé Gning et Babacar Mbaye.



Attraits hier à la barre des flagrants délits, les uns ont adopté le système de la dénégation tandis que les autres ont fait de riches révélations durant leur audition. Codé Gning est chauffeur dans la société Duopharm, qui s’active dans le commerce de produits pharmaceutiques. Dans le cadre de son travail qui consiste à livrer des commandes à des clients établis dans la capitale du mouridisme, et détenant une autorisation de circuler, il en profitait pour transporter des passagers. « Au cours d’un voyage, une connaissance m’a dit que 6 personnes désiraient rallier Dakar et étaient prêtes à payer 20 000 francs chacune. J’ai cédé à l’appât du gain sans que mon patron ne soit au courant de mes activités délictuelles », a soutenu codé Gning.



Quant à Ass Diaw, en liberté provisoire et jugé par contumace, il a déclaré aux policiers le chauffeur G. Samb à qui il a laissé son véhicule lui remettait 30 000 francs CFA par client depuis que la mesure d’interdiction a été prise. Quant au prévenu Amady Diène, il a soutenu n’avoir jamais transporté clandestinement de passagers d’une région à une autre. Les investigations des limiers ont montré qu’il transportait bel et bien des personnes entre la capitale du Rail et Dakar, moyennant des tarifs qui variaient entre 15 000 et 25 000 francs. Même moyen de défense pour Babacar Ndoye qui a tout réfuté.



La défense a plaidé la relaxe au bénéfice du doute et une application bienveillante de la loi pénale pour ses clients. en définitive, codé Gning a été condamné à un mois de prison ferme tandis que les autres prévenus ont été relaxés au bénéfice du doute.



