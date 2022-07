Le chiffre d'affaires du groupe Sonatel connaît une hausse de 10,7 % par rapport à 2020

La Cérémonie de Publication du Rapport RSE Sonatel 2021 a eu lieu ce mardi à Dakar. Le chiffre d'affaires du groupe Sonatal s'élève à 1 334,9 milliards en hausse de 10,7 % (+128,8 milliards) par rapport à 2020.« Nous avons présenté le rapport 2021 de la Responsabilité Sociétal d’Entreprise (RSE) de Sonatel. La présentation de ce rapport est aussi importante que celles des résultats financiers. Puisqu’elle nous donne l’occasion de rencontrer nos parties prenantes des différentes actions qui ont été réalisées dans l’année. Sonatel depuis 20 ans avec la création de la fondation en 2002 s’inscrit dans la RSE. Le chiffre d'affaires du groupe Sonatal s'élève à 1 334,9 milliards en hausse de 10,7 % (+128,8 milliards) par rapport à 2020. Cette croissance est tirée par tous les pays du groupe y compris le Sénégal malgré une forte baisse de la valeur du marché mobile money induite par l'environnement concurrentiel agressif », a indiqué Sékou Dramé, Directeur Général du Groupe Sonatel.Évoquant le rapport, il précise que « les revenus du Retail représentent 91,8 % du chiffre d'affaires, soit 1 225,1 milliards, une hausse de 12,1 % tirée par les relais de croissance data mobile, la voix et les services du fixe tirés par le Broadband fixe. Ces derniers constituent l'essentiel de la croissance du chiffre d'affaires et progressent respectivement de 26,2 %, 8,2 % et 16,7 % par rapport à 2020. Les revenus de la Data représentent 359,9 milliards en 2021, soit une contribution de 27 % au chiffre d'affaires total du groupe, en progression de 3,4 points. Une hausse liée au développement des usages avec l'élargissement de la couverture réseau 3G/4G grâce aux projets d'extension et de densification haut débit, le lancement de plusieurs services innovants et la bonne dynamique des bases d'abonnés ».Selon le rapport, « les revenus de la Voix représentent 549,2 milliards en 2021, soit une contribution de 44,8 % au chiffre d'affaires total du groupe, en progression de 8,2 %. Les revenus du Broadband Fixe atteignent 54,4 milliards, enregistrant une hausse de +69,9 % comparé à 2020, grâce au développement de la fibre. Ils représentent 4,1 % du chiffre d'affaires et contribuent à la croissance des revenus à hauteur de clients inscrits) par rapport à 2020 et des usages (+18,2% transactions en volume sur un an) ».M. Dramé d’indiquer que la pénétration d'Orange Money sur la base d'abonnés mobile s'est renforcée avec un client mobile sur quatre qui utilise tous les mois, des services financiers mobiles soit une hausse de 1,8 point.« La base client haut débit fixe compte 431 406 clients (dont 324 201 clients fibre et Flybox), en augmentation de 63,4 % à la faveur de l'accélération du déploiement de la Fibre au Sénégal, au Mali et d'une bonne progression des recrutements autour de la Flybox, particulièrement au Sénégal et au Mali, qui représentent 90 % du parc. Par ailleurs, à la fin décembre près de 75 % de nos clients Broadband ont une offre Fibre ou Flybox et plus de 27,1 % du potentiel raccordable fibre ont été raccordés. De 17,4 %. Le Sénégal et le Mali portent l'essentiel des revenus Broadband fixe. Les revenus Orange Money s'élèvent à 144,9 milliards, soit une décroissance de 6,2 milliards (-4,196) par rapport à 2020. (…). Le chiffre d'affaires sur l'entrant international avec 49,6 milliards enregistre un recul moins important que l'année dernière durant laquelle la baisse a été accentuée par le développement des OTT. La base clients mobile totalise 37,6 millions de clients, en hausse de 5,9 % sous l'impulsion des animations commerciales, les refontes tarifaires, le lancement de nouvelles offres, l'élargissement de la couverture du réseau avec l'ouverture de nouveaux sites et l'amélioration de la qualité des services ».La Sonatel SA évalue l’impôt courant et l’impôt différé au montant qu’il s’attend à payer ou recouvrer auprès des administrations fiscales de chaque pays en raison de son interprétation de l’application de la législation fiscale. Pour les impôts et taxes d’exploration au passif au 31 décembre 2021, le total des Etat hors TVA, IS, créances taxe, et TVA créance en 2021 est de 34 949 197 . Pour ce qui est des créances d’impôts sur les sociétés, on note un total de 2 042 357 en 2021. Et les disponibilités et quasi-disponibilités s’élèvent à 37 620 190 en 2021.