Le clan Kylian Mbappé répond aux accusations de viol et d'agression sexuelle en Suède

Après les révélations chocs de la presse suédoise, l’entourage de Kylian Mbappé a réagi dans un communiqué envoyé à l’AFP.

C’est une affaire qui prend des conséquences majeures dans l’actualité. Alors que les Bleus ont remporté leur second et dernier match contre la Belgique dans cette trêve internationale, de nouvelles révélations ont été faites par le journal suédois Expressen.



En effet, la plainte pour le viol présumé ayant eu lieu à l’hôtel dans lequel séjournait Kylian Mbappé lors de son escapade à Stocklhom impliquerait le capitaine des Bleus. Il fait l’objet d’une enquête pour «soupçon raisonnable» de viol en Suède, selon les informations d’Expressen.



Des informations confirmées par l’Agence France Presse. La victime présumée s’est d’abord rendue dans un hôpital de la capitale pour faire constater des lésions physiques suite à cette agression.



Dans la tourmente, le clan Kylian Mbappé n’a pas tardé à réagir cette nuit. Ils ont envoyé un communiqué rendu public par l’agence de presse française : « Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l’image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqués dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée », a déclaré dans une missive du clan Mbappé envoyée à l’Agence France Presse ce ce mardi.



Il a été aperçu dans la nuit de vendredi à Stureplan, où il aurait fréquenté le restaurant Chez Jolie et la discothèque V. «C’est une affaire qui relève du parquet. Ce n’est pas une question que je commenterai plus en détail, mais j’en référerai au parquet», déclare le porte-parole de la police Daniel Wikdahl.



Quant à la procureure Maria Chirakova, elle a affirmé : «Je ne dirai rien à ce sujet».



Pour rappel, l’attaquant bondynois était sorti du silence dès ce lundi après-midi. Il a en effet décidé de réagir sur les réseaux sociaux via un message publié sur le réseau social X : «FAKE NEWS», s’exclame-t-il ainsi, avant de glisser une phrase supplémentaire qui a d’ores et déjà fait jaser : «Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard».



Kylian Mbappé et le PSG doivent normalement se retrouver en audience ce mardi devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP), après l’appel du club parisien dans l’affaire des 55 millions d’euros de salaires impayés et autres primes réclamés par son ancien joueur.



Une autre affaire vient donc frapper l’actualité riche et mouvementée de la star merengue. Et nul doute que celle-ci va laisser des traces.







Avec Footmercato