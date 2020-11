Le collectif des habitants des immeubles de Hann Maristes très en colère contre la Sn-HLM

Le collectif des habitants des immeubles de Hann Maristes a organisé ce samedi un sit-in pour dénoncer le non-respect des accords signé avec la Société nationale des habitations à loyer modéré (Sn-Hlm).



Nos confrères du journal "Source A" informent que le porte-parole, Sokhna Mbacké a déploré le fait que la société nationale conduite par Mamadou Sy Mbengue et qui, au début le soutenait, ne respecte plus ses promesses. Lesquelles étaient de prendre en charge la location provisoire des habitants déguerpis.



Mme Mbacké, la chargée de communication du collectif souligne que "nous n'avons même pas eu la possibilité de bénéficier d'un an de location. Depuis 3 mois, nous n'avons pas reçu de soutien de la part de l'Etat, pour payer les bailleurs, s'insurge-t-elle.



Pour rappel, les Habitants de Hann Maristes avaient été sommés de quitter leurs crèches qui menacent ruine. Et que les autorités avaient décidé de reconstruire sur le même site des bâtiments appartenant aux propriétaires. Cette situation avait poussé ces habitants à aller chercher des locations le temps que ces habitations soient construites. Selon ces derniers, le payement des loyers échus depuis le mois d'octobre n'est toujours pas effectué par la Sn-Hlm.



Les résidents invitent, sur ce, les autorités à se conformer aux recommandations du président de la République, Macky Sall qui avait instruit le ministre concerné de prendre toutes les dispositions nécessaires, pour trouver une solution définitive à se dossier.