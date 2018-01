Le colonel Momar Gueye préconise un embargo sur le bois Tek dans la forêt de la Casamance

L'ancien inspecteur et Eaux et Forêt Momar Gueye demande a l'Etat du Sénégal de prendre les dis^positions nécessaire pour contrôler la forêt et l'exploitation du bois Tek, source de la tuerie de Boffa samedi dernier. Selon le colonel à la retraite, il ne faudrait pas écarter l'idée d'un embargo sur le bois dans cette partie de la région sud du Sénégal.



"En Casamance le bois qui fait l'objet de cette exploitation là, c'est le Tek. C'est un arbre qui vient d'Asie du sud-est et qui coûte très cher. Un mettre cube de ce bois de Tek coûte pratiquement 1 million Fcfa. Il faudrait donc des mesures ciblées. Par exemple, quand on voit qu'il y a des trafiquants sur un domaine donné, il faudrait qu'il y ait une traçabilité sur tous les produits ciblés. A l'époque, les forestiers marquaient les grumes (tronc d'arbre) et on savait d'où venait telle ou telle grume. C'est des réglementations internes que l'on peut mettre en oeuvre. Parce que ça se fait avec les animaux sauvages. En ce qui concerne l'ivoire, par exemple, il fait l'objet de ce genre de mesure d'embargo. Ce qui fait que quand on vous voit avec des produits comme l'ivoire, on peut vous interpeller. Donc, je pense que ce sont des mesures à prendre", a indiqué le colonel Momar Gueye sur la Rfm