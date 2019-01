Le combat Balla Gaye 2-Modou Lo officiellement régularisé

Les derniers réglages administratifs qui pourraient compromettre la tenue du choc du 13 janvier 2019 entre Modou Lo et Balla Gaye 2, n'existent plus.

Le combat, aux allures de revanche, a été officiellement ficelé au CNG de lutte par la structure promotrice IACOM, quia obtenu aujourd’hui la régularisation de ladite affiche de l'instance dirigée par le Docteur Alioune Sarr.



Birame Gningue et Mamadou Sakho (Double Less), respectivement managers de Modou Lo et Balla Gaye 2 ont paraphé les document liant les deux lutteurs. Chacun a encaissé une avance réglementaire de 20 millions F CFA représentant 50% de leur cachet qui s’élève donc à 40 millions F CFA par lutteur.



Toutefois il est bon de préciser que les promoteurs de lutte propose aux lutteurs un autre cachet évolutif et variable provenant des recettes de sponsoring. Et, vu l’ampleur de cette affiche, il est presque évident que Modou Lô et Balla Gaye 2 vont encaisser plus du double du cachet déclaré au CNG.



Les deux lutteurs vont d'ailleurs se retrouver ce samedi 5 janvier dans un hôtel dakarois pour un second face à face en mode dîner de gala organisé animé par deux autres rivaux Wally Seck et Pape Diouf.