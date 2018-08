Le comité de soutien de Souleymane Ndéné Ndiaye à Macky

"D’anciens responsables libéraux, composés de Premier ministre, de ministres, députés, directeurs généraux, maires, hauts fonctionnaires et cadres, membres de l’UJTL, etc, mais aussi d’hommes politiques venant d’horizons divers, des responsables libéraux ont décidé, ce mardi, à l’issue d’une rencontre tenue sous la présidence de l’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, de soutenir le candidat Macky Sall pour sa réélection dès le premier tour de l’élection présidentielle de 2019", annonce un communiqué parvenu à la rédaction.



Pour rappel, un ancien cadre libéral, Modou Diagne Fada a récemment signé une alliance avec la coalition au pouvoir dans le but de soutenir également la candidature de Macky Sall à l'élection du 24 février 2019.



Le Parti démocratique sénégalais (Pds), quant à lui reste invariable à sa démarche de maintenir la candidature de Karim Wade, malgré son éjection des listes électorales par la Direction générale des élections.