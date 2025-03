Le comportement de Vinicius Jr rend folle l’Espagne, Arsenal vise 3 cibles XXL

Vinicius Jr agace l’Europe, Arsenal vise du lourd sur le mercato, la machine barcelonaise impressionne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.





Le comportement de Vinicius dérange encore

Vinicius Jr est passé complètement à côté de son 8ème de finale retour face à l’Atlético de Madrid. On a senti le Brésilien, fatigué, sur les nerfs tout au long de la partie. Symbole de sa soirée cauchemardesque, son penalty dans les tribunes. Il s’est même fait violemment réprimander par Bellingham, sur une situation où le Brésilien ne lui a pas fait la passe. Il est passé à côté de son match au point qu’Ancelotti a préféré le sortir juste avant la fatidique séance de tirs au but.



Au moment de sa sortie, il a indiqué avec ses doigts le chiffre 15 puis 0. 15 LDC comme le Real. 0 pour l’Atletico. Son chambrage ne s’est pas arrêté à la pelouse. Sur X, il a publié ce tweet en déclarant : «Oh mon Dieu!!! IL N’Y A QU’UN SEUL MADRID !!!! Mais nous le savons tous. Améliorons-nous la prochaine fois !!!». Du Vinicius dans toute sa splendeur.



Arsenal va sortir le chéquier !

Qualification validée pour Arsenal, 2-2 face au PSV Eindhoven. Le job avait été fait à l’aller avec une démonstration du club londonien. Pour la 2ème année de suite, les Gunners sont en quart de finale. Mikel Arteta s’en est félicité après la rencontre. De bon augure pour l’avenir du club d’autant que le club anglais compte se renforcer cet été.



D’après Bild, le club suit de près Leroy Sané, qui sera libre cet été. Arteta le connaît bien et le veut dans son équipe. Autres renforts attendus, ceux de Zubimendi et Bruno Guimaraes selon AS. Andrea Berta, le nouveau directeur sportif, travaille dur pour renforcer le milieu de terrain. Les contrats de Jorginho et Thomas Partey expirent en juin et ils ne seront pas renouvelés.



Le Barça en mode régalade

En Espagne, Mundo Deportivo a fait le choix de féliciter les invincibles du FC Barcelone. Depuis 2025, le Barca présente un bilan de 14 victoires pour 3 matchs nuls. Leader de Liga, en course pour la Ligue des champions, en demi-finale de Coupe du Roi, le club est en route pour un triplé. La route est encore longue, mais l’équipe grandit de plus en plus chaque jour et commence à montrer moins de faiblesses écrit le journal. Une formation qui impressionne surtout offensivement. 128 buts en 42 matchs, première attaque d’Europe. 32 buts en 10 matchs de Ligue des Champions, meilleure attaque de la compétition.



Raphinha est dans une forme étincelante et se dirige vers le Ballon d’or. Il a déjà inscrit onze buts et cinq passes décisives en Ligue des Champions, ce qui signifie qu’il a participé à 16 buts sur les 32 que le Barça a marqué cette saison dans la compétition. Il est le joueur brésilien avec le plus de buts sur un parcours et maintenant il va chercher le record de Messi sur une seule édition, avec 14 réalisations.