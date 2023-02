Le conflit russo-ukrainien vu du Cameroun: entre désintérêt et espoir d'un nouvel équilibre mondial

Beaucoup de jeunes Camerounais ne comprennent pas grand-chose à la situation entre la Russie et l'Ukraine. Au début du conflit, ils se sont intéressés à la situation via les Africains qui se trouvaient sur le territoire ukrainien. Mais depuis, les gens se sont complètement désintéressés de ce conflit qui est lointain.



Des retombées économiques bien présentes

La plupart des gens disent qu’il y a beaucoup trop de problèmes à gérer dans le pays : la crise anglophone, Boko Haram, la crise chez le voisin centrafricain. Certains quand même se sont saisis du sujet, ceux qui se présentent comme les panafricanistes et qui lui accordent de l’importance car ils y voient un affrontement qui pourrait avoir des retombées sur l’avenir du continent africain, selon que l’Occident ou la Russie gagnera le bras de fer.





Mais au-delà de ces militants, la plupart des gens ici à Yaoundé considèrent que l’Ukraine est bien éloignée. Certains se disent tout simplement, révoltés par le fait que ce conflit cristallise l'attention des médias occidentaux, contrairement aux conflits qui minent l'Afrique depuis des décennies et qui peinent à avoir la même résonance dans ces médias.



Les populations camerounaises ont bien conscience du fait que la guerre en Ukraine a fait flamber les prix partout dans le monde. À un moment donné, ici, toutes les hausses de prix ont été expliquées par la guerre en Ukraine. La question est même devenue habituelle sur le marché. Quand les prix augmentaient, le citoyen demandait si c’était la faute de la guerre en Ukraine même pour des prix de denrées produites localement comme les tomates.





Globalement, les gens sont plutôt derrière la Russie. Quand les dirigeants africains se sont abstenus à l’ONU, cela a été plutôt apprécié de l’homme de la rue au Cameroun. Dans beaucoup de conversations, les gens disent que la Russie peut mettre fin au système françafricain. La Russie a un visage de sauveur. Elle incarne pour beaucoup l'espoir d'un changement dans les relations internationales.



Pour pas mal de personnes, la Russie a toujours été présente sur le continent africain, elle a soutenu les luttes de libération et le comportement russe en Afrique n’a jamais été un comportement dominant. Ces gens estiment, au contraire, que Moscou a toujours été dans la collaboration et l’entraide.



D'autres observateurs encouragent l'Afrique à se méfier. Ceux-là pensent à Wagner, une société privée qui pourrait être représentante de certains intérêts russes et pas forcément de la Russie dans son ensemble. Ils estiment que les Russes, en proposant des armes et des soldats, se soucient très peu de la démocratie et du bien-être des populations. Pour eux, l'Afrique doit aujourd'hui avoir des partenaires au développement et non de nouveaux maîtres.