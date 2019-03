Le conseil du Khalife général de Ndiassanne à Macky " Ne te venge pas de tes adversaires politiques"

Dans une déclaration faite à Ndiassane, le Khalife Général Cheikh Becaye Kounta par la voix de son porte-parole Abdrourahmane Kounta a appellé le chef de l’Etat Macky Sall, qui d'ailleurs est à son deuxième mandat à pardonner, et à ne pas se venger de ses adversaires politiques.



« C’est une lourde charge d’avoir des responsabilités, une charge qui émane de la volonté de Dieu, donc c’est à lui qu’il faut s’en remettre pour l’exercer dignement », conseille t-il. Prenant l’exemple du Prophète Mouhamed (PSL) il ajoute : «le Prophète nous a dit qu’on a toujours des adversaires, si Dieu nous donne la force de nous venger de nos ennemis il faut privilégier le pardon et Lui rendre grâce. »



Par contre, le Khalife dans son discours a invité les Sénégalais et toux ceux qui sont investis de responsabilités à soigner leur comportement et à préserver la paix sociale qui a toujours prévalu dans ce pays. «Que tout un chacun soigne son comportement dans ce pays qui est indivisible et qui nous appartient à tous, car le Sénégal ne mérite que la paix. »