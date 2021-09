Le conseiller de Bamba Dieng a rencontré l'Olympique de Marseille

Les négociations entre l’Olympique de Marseille (OM) et le représentant de l’attaquant sénégalais Bamba Dieng, ont eu lieu mardi et vont se poursuivre, a appris l’APS mercredi auprès du conseiller du footballeur, Bocar Seck.

"Nous avons eu déjà plusieurs rencontres, celle de mardi, devait se tenir vendredi dernier", a déclaré dans un entretien téléphonique Bocar Seck qui se trouve actuellement à Marseille.

Il a informé que les négociations vont se poursuivre autour d’une "revalorisation salariale et une prolongation du contrat".

Bamba Dieng, arrivé en octobre 2020 et dont le contrat à l’OM court jusqu’en 2024, "pourrait prolonger d’un ou deux ans selon des modalités qui sont actuellement en négociations", a dit le jeune conseiller, précisant toutefois que ces rendez-vous n’ont rien à voir avec ce qui s’est passé contre l’AS Monaco.

Bamba Dieng qui a déjà été aligné en Coupe de France la saison dernière, est entré dans le quotidien marseillais en marquant un doublé contre l’AS Monaco, samedi dernier.

"Franchement ça n’a rien à voir et aussi bien à l’OM que nous ses proches, on le savait capable de réussir de telles prouesses, a-t-il martelé au sujet de l’ancien pensionnaire de Diambars.

"Oui, son doublé a eu un impact immense à Marseille où je me trouve et c’est sûr que ça attire les regards mais ce n’est pas entré en ligne de compte au sujet de cette rencontre", a poursuivi Bocar Seck, ancien professionnel en Norvège et en Suède, avançant que les rencontres étaient prévues de longue date.

Bocar Seck qui a été aussi un ancien pensionnaire de Diambars, a reconnu toutefois que la performance du jeune attaquant contre l’AS Monaco l’a mis sous les projecteurs.

"C’est vrai que certains supporters de l’OM se demandent encore où les dirigeants sont allés le prendre", a-t-il souligné au sujet de Bamba Dieng qui a été titularisé en raison du forfait des attaquants Dimitri Payet et du Polonais Arkadiusz Milik.