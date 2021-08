Le coup de bluff de Guardiola dans le dossier Harry Kane, l'annonce forte de Koeman sur l'avenir de Coutinho

Guardiola joue avec les nerfs de Tottenham



En Angleterre, c'est un dossier qui traîne en longueur. Et même Pep Guardiola commence à perdre patience. Depuis le début du mercato, Manchester City veut s'offrir Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, mais les Spurs ne veulent rien entendre et comptent bien garder leur capitaine. Les dernières déclarations du coach espagnol font d'ailleurs la Une du Daily Mirror qui indique que «Pep est heureux sans Harry» ! L'entraîneur de City a réalisé un petit coup de bluff en affirmant qu'il «n'a pas besoin de l'attaquant des Spurs et qu'il est déjà ravi de son équipe de City.» Coup de pression ou coup de bluff, ce feuilleton passionne les journaux anglais comme le Daily Star qui titre : «Pas de Kane, pas d'inquiétude pour Pep.» D'ailleurs, l'entraîneur des Cityzens est allé plus loin en déclarant que «City pourrait passer à autre chose», comme le reprend le Daily Express. Bref, le jeu de poker menteur a bel et bien commencé et Guardiola met la pression sur Tottenham !





Ronald Koeman scelle l'avenir de Philippe Coutinho



En Espagne, le FC Barcelone va commencer les choses sérieuses en Liga avec un déplacement compliqué sur la pelouse de l'Atletic Bilbao, ce soir (22h, à suivre en direct sur notre site). Et c'est Memphis Depay qui est mis en avant car c'est l'heure du «lion face aux Lions». Mais ce qui nous intéresse sur la couverture du quotidien catalan, c'est la déclaration de Ronald Koeman sur l'avenir de Philippe Coutinho. En conférence de presse hier, le Néerlandais a scellé le futur de son joueur. «Je compte sur Coutinho», cette saison a déclaré le coach blaugrana devant les médias. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Coutinho a une véritable chance d'enfin réussir à s'imposer au Barça… De son côté Sport aussi met en avant les déclarations de Ronald Koeman en conférence de presse. Pour le journal catalan : «Koeman resserre les rangs.» En conférence de presse, le coach blaugrana a balayé l'actualité de son club et a tapé du poing sur la table sur certains dossiers comme ceux d'Ilaix Moriba, Pjanic, Umiti ou encore Braithwaite. Bref, il y a un nouveau patron au Barça et c'est Ronald Koeman !



L'Italie s'enflamme pour le retour de la Serie A



On termine ce tour de la presse en Italie avec le grand retour de la Serie A ce soir ! Le pays champion d'Europe en titre s'enflamme pour la première journée du championnat. C'est le cas de La Gazzetta dello Sport avec une superbe Une qui résume parfaitement le sentiment du jour : «Le championnat des champions». Que la fête continue après l'Euro. Il y a 4 matchs aujourd'hui. C'est le moment de découvrir l'Inter, le champion en titre qui va afficher un nouveau visage contre le Genoa. Même son de cloche en Une du Corriere dello Sport avec ce titre : «Une Serie A de champions.»« Début du championnat après le triomphe à l'Euro : la Serie A retrouve le public», indique le quotidien. De son côté le Quotidiano Sportivo estime que c'est «un championnat sans patron» avec tous les changements qu'il y a eu dans les clubs majeurs. Bref, on a hâte de voir ce que ça va donner !