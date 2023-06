Le coup de pression de Frank McCourt à l’OM, Manchester United va s’offrir une star de Premier League

De ventes sont attendues à l’OM, Manchester United veut jouer un mauvais tour à Chelsea et l’Espagne s’enflamme pour le nouveau sacre du Séville FC, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



L’OM va être actif sur le mercato



En France, la fenêtre estivale de l’Olympique de Marseille s’annonce agitée. Dans ses pages intérieures, La Provence nous apprend qu’avec quelques joueurs, le club phocéen espère «le gros lot» ! «Le club entend profiter du prochain marché des transferts pour réaliser enfin des ventes importantes.



Balerdi, Guendouzi, Ünder figurent parmi les principales valeurs marchandes d’un effectif appelé à être chamboulé. L’OM vise entre 8 et 9 départs cet été, pour autant d’arrivées.»



Surtout, le quotidien local rapporte que Frank McCourt, le propriétaire du club, met la pression à ses dirigeants, dont Pablo Longoria, pour qu’ils réalisent des ventes, car il ne remettra pas la main au pot. C’est au président du club de trouver l’équilibre et pour cela des ventes sont attendues par l’Américain. Il va y avoir du mouvement à l’OM cet été !



Manchester United va chiper une star à Chelsea



En Angleterre, Manchester United commence à placer ses pions pour ce mercato estival ! Et comme nous l’apprend The Daily Telegraph, ce matin, «Manchester United est sur le point de conclure un accord avec Mason Mount. Le milieu de terrain de Chelsea accepte de rejoindre Old Trafford. Manchester City s’intéresse à Matéo Kovacic, alors que Pochettino s’apprête à renouveler son effectif.»





Chelsea va perdre des joueurs majeurs cet été et les deux Manchester sont prêts à sauter sur l’occasion.

Mais les Red Devils veulent aussi trancher dans le vif et veulent se séparer d’éléments qui ne donnent pas satisfaction comme Harry Maguire ! Selon le Daily Mail, «Manchester United est prêt à payer 10 millions de livres sterling, soit près de 12 M€, à Harry Maguire pour qu’il parte.»



Le club mancunien ne compte plus sur le défenseur anglais et voudrait alléger sa masse salariale. Les dirigeants sont donc prêts à lui faire un chèque pour le faire partir. On rappelle que Maguire avait été acheté près de 90 M€ par Manchester en 2019…



L’Espagne savoure le nouveau sacre de Séville



En Espagne, on se régale du nouveau sacre du Séville FC en Europa League ! Le club espagnol a remporté hier son 7e titre dans la compétition en s’imposant face à l’AS Roma aux tirs au but après un match nul (1-1, 4-1). Le spécialiste de la compétition a tenu son rang et comme le placarde l’Estadio Deportivo, c’est un «empire rouge et blanc» qui s’étend en Europe !



«L’équipe a surmonté le champ de mines de Mourinho pour que Bono brille aux tirs au but. Montiel entre à nouveau dans l’histoire en tirant le penalty qui a permis à l’Argentine de remporter sa troisième Coupe du Monde et au Séville FC de remporter sa septième Europa League», écrit le journal local.



Globalement, c’est toute l’Espagne qui s’enflamme de cette nouvelle finale remportée comme sur la Une de Marca qui titre «Avé Séville», alors que pour Mundo Deportivo ou encore AS, cette équipe est au «septième ciel», en faisant ainsi référence au nombre de trophées glanés par ce club dans sa compétition.