Le coup de pression de United à Cr7, City a choisi le successeur de Raheem Sterling

L'ordre de Manchester United à CR7



Cristiano Ronaldo n'en finit plus de faire parler de lui ces derniers jours. Depuis la bombe lâchée samedi par The Times qui a révélé les envies de départ du Portugais, Manchester United tremble. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, les Red Devils ont déjà coché le nom d'Antony de l'Ajax pour le remplacer. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont abdiqué et qu'ils vont laisser filer le quintuple Ballon d'or. D'ailleurs, le Daily Star rappelle que le Portugais a une «tournée de devoir» à respecter. On apprend ainsi que Manchester United a fait savoir à CR7 qu'il devait se présenter pour la tournée de pré-saison ce week-end, malgré ses envies de départ. Pour le Daily Mirror, c'est même un «ordre». De son côté, le Daily Express fait dans le jeu de mots, et demande à Ronaldo d'être présent dans l'avion. Reste à savoir si l'intéressé engagera un bras de fer avec son club de cœur ou attendra-t-il de trouver un terrain d'entente.





Pep Guardiola veut l'un des ses anciens joueurs



Dans les prochains joueurs, Raheem Sterling devrait quitter Manchester City, direction Chelsea. Il ne reste qu'à s'entendre sur le prix de son transfert qui devrait avoisiner les 70M€. Pour Manchester City, il va falloir lui trouver un remplaçant. Et à en croire le quotidien Bild, l'heureux élu se nomme Serge Gnabry. Les discussions patinent pour le moment au sujet d'une prolongation. Et à l'instar de Robert Lewandowski, le Bayern Munich ne veut pas laisser filer Serge Gnabry libre. Le club munichois attend un chèque de 40M€ pour le libérer. Rien d'insurmontable pour Manchester City qui devra toutefois faire avec la concurrence de... Chelsea dans ce dossier.



L'AC Milan vise un 20ème Scudetto



De retour au sommet, l'AC Milan compte bien y rester un moment! De grandes ambitions pleinement assumées, encore plus après le rachat par le fonds américain RedBird Capital. L'été devrait être mouvementé pour Olivier Giroud et les siens. Et le coach Stefano Pioli devrait être gâté. Comme le placarde La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, c'est une «mission deux étoiles» qui attend l'AC Milan. Deux hommes sont mis en avant par le journal au papier rose. Charles De Ketelaere du Club Bruges et Hakim Ziyech de Chelsea. Ces derniers sont les deux cibles prioritaires des Rossoneri. Le média transalpin rajoute le nom de Paulo Dybala. Annoncé avec insistance à l'Inter depuis la fin de son contrat avec la Juventus, la Joya n'a pour le moment pas encore donné son accord. L'AC Milan reste donc en embuscade dans ce dossier.