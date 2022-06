Le défenseur central de Mayence, Moussa Niakhaté a choisi de jouer avec le Sénégal

Il avait annoncé avoir fait son choix de sélection sans indiquer s'il s'agissait de l'équipe de France ou du Sénégal, mais c'est bien avec les récents champions d'Afrique que Moussa Niakhaté compte faire une carrière internationale, selon une information de Sport News Africa.



Ancien U19, U20 et Espoir avec la France, le défenseur central de Mayence a opté pour les Lions, d'après les informations de Sport News Africa. Elu meilleur joueur de la formation allemande cette saison, le natif de Roubaix a fait son choix et en a déjà fait part à des joueurs de l'équipe.



Le staff de la Fédération sénégalaise en a également été informé. Il pourrait venir renforcer le groupe d'Aliou Cissé dès la trêve internationale de septembre et la double confrontation face au Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Niakhaté va ainsi apporter une concurrence dans l'axe où la paire Kalidou Koulibaly - Abdou Diallo se dégagé pour l'heure, rapporte le média spécialisé.