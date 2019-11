Le député Djimo Souaré demande à l'Etat un financement pour la construction d’une université dans sa localité

Djimo Souaré, député de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, majorité), a demandé vendredi au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, de trouver un financement pour la construction d’une université dans sa localité, située l’Est du Sénégal, "au nom de l’équité territoriale".



L’Est est la seule partie du pays où n’existe aucun établissement d’enseignement supérieur public, selon M. Souaré. L’élu du département de Goudiry, dans la région de Tambacounda, intervenait à la séance plénière de l’examen de la seconde loi de finances rectificative (LFR2) de 2019, en présence du ministre des Finances et du Budget, chargé de défendre la LFR2 pour le gouvernement.



Dans l’ouest du pays, la région de Dakar accueille les universités Cheikh Anta Diop et Amadou Mahtar Mbow, l’Université Gaston-Berger se trouve dans une région du nord (Saint-Louis), qui bénéficie également de la présence d’un institut supérieur d’enseignement professionnel en construction à Matam, a rappelé le parlementaire.



L’ouest du pays dispose aussi de l’Université de Thiès, l’Université du Sine-Saloum El Hadj-Ibrahima-Niass se trouvant dans le centre pour les régions de Diourbel, Fatick et Kaolack, et l’Université Assane-Seck à Ziguinchor, dans le sud, a-t-il ajouté.



La partie orientale du pays doit, elle aussi, avoir une université "au nom de l’équité territoriale", a soutenu M. Souaré. "Cette partie du Sénégal concentre plus d’un tiers de la superficie du territoire national", a-t-il souligné, faisant remarquer qu’"aucun établissement d’enseignement supérieur public" n’ y est construit.