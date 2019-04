Le divorce du siècle bouclé par MacKenzie Bezos, l'épouse de l'homme le plus riche du monde

Le divorce entre MacKenzie et Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est réglé, ont-ils annoncé sur Twitter. L'entrepreneur va garder la main sur 75% des actions Amazon appartenant au couple.



Un milliardaire, une épouse trompée, des révélations scabreuses dans les tabloïds : ce sont d'ordinaire les ingrédients d'un divorce long et douloureux, voué à une exposition médiatique maximale. C'est pourtant avec une certaine rapidité et, semble-t-il, sans acrimonie que s'est réglé le divorce entre Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et son épouse MacKenzie. Après 20 ans de mariage et quatre enfants, ils ont annoncé de concert sur Twitter que les modalités de leur séparation était bouclées.



Dans un message retweeté par Jeff Bezos, sa future ex-épouse explique qu'elle lui cédera 75% des actions détenues par le couple, ainsi que les droits de vote sur l'ensemble des actions. Elle lui cède également l'intégralité des parts qu'elle détient dans le «Washington Post» et dans l'entreprise spatiale Blue Origin.



Paris Match