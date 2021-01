Le duo Pedri-Messi enflamme totalement la Catalogne, Diego Simeone menace de claquer la porte de l'Atletico de Madrid

L'Atlético éliminé par une D3, Simeone jette le trouble



Coup de tonnerre hier en 32e de finale de la Coupe du Roi ! L'Atlético de Madrid, leader actuellement incontesté de la Liga, a été éliminé hier par le pensionnaire de 3e division espagnole, l'UE Cornellà, après une défaite 0-1. Un sacré crash qui fait la une de Marca et As ce matin, qui se demandent comment les Colchoneros peuvent montrer deux visages si différents, en championnat et en Coupe. Pour Diego Simeone, l'explication est toute simple : il ne dispose pas d'un effectif aussi large qu'il le souhaiterait. Du coup, hier après la rencontre, il a mis la pression sur ses dirigeants en mettant son avenir dans la balance. «Des solutions devront être trouvées si nous (lui et son staff) sommes encore ici l'année prochaine», a-t-il lâché. Autrement dit, avoir Diego Simeone sur son banc en 2021-22 aura un coût. À savoir recruter.





Le duo Pedri-Messi enflamme la Catalogne



Depuis quelques semaines, la presse espagnole fait l'éloge de l'association entre les deux maîtres à jouer du FC Barcelone : le milieu de terrain, Pedri, et la star planétaire, Lionel Messi. Hier encore, à Bilbao (victoire du Barça 3-2), les deux joueurs ont montré que leur association continuait de grandir et pouvait valoir de l'or pour les Blaugranas en cette deuxième partie de saison. Pedri a ouvert le score, avant de servir Messi pour le 2e but. L'Argentin inscrivant un doublé en seconde période pour porter le score à 3-1. C'est toute la presse catalane qui s'enflamme ce jeudi pour son duo. Sport et Mundo Deportivo lâchant le même titre : «les rois mages». L'Esportiu souligne qu'avec ce succès, porté par son duo infernal, le Barça revient à 5 pts du Real Madrid et est pour la première fois de la saison sur le podium.



La baisse de salaire qui éloigne Ramos du Real



Chaque jour sa nouvelle information sur le dossier de la prolongation de contrat de Sergio Ramos au Real Madrid. Et chaque jour sa mauvaise nouvelle pour les supporters du club merengue. As explique ce matin qu'une condition fixée par le Real ces derniers jours va pousser encore un peu plus l'emblématique capitaine vers la sortie. Selon le média, le Real aurait décidé de baisser les salaires des joueurs de 10% prochainement pour faire face à la crise qui touche tous les clubs européens. Une mauvaise nouvelle pour Ramos, qui comptait sur les négociations avec son club pour faire revaloriser son salaire. Ce ne sera pas à la hauteur de ses espérances, semble-t-il. Déjà que les deux parties ne sont pas d'accord sur la durée du nouveau bail (le Real propose 1 an, Ramos veut 2), cette baisse des salaires ne devrait pas arranger la situation.