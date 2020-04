Le faux docteur, Amadou Samba facturait chaque test du coronavirus à 100.000 FCFA

Le faux docteur, Amadou Samba a enfin déroulé devant les enquêteurs le film de son interpellation. "Ce jour (27 mars) alors que je me suis présenté dans les locaux de la Caisse de dépôts et consignations (Cdc) pour récupérer un chèque bancaire présentant le paiement de mon reliquat suite aux tests de coronavirus que j'avais effectués pour deux employés rentrés de pays à haut risque. C'est alors que je m'apprêtais à emporter ledit chèque dans le bureau du directeur des ressources humaines que des policiers du commissariat central de Dakar m'ont interpellé et conduit dans leurs locaux", s'est-il souvenu.



Entendu sur le montant de ce chèque, Amadou Samba dit avoir facturé les deux tests de coronavirus à la somme de 200.000 FCFA, soit 100.000 chacun. "Un acompte de 100.000 m'a été remis au moment d'effectuer les prélèvements sanguins par la Cdc qui restait me devoir 100.000 FCFA que j'étais venu récupérer, ignorant qu'il s'agissait d'un piège ".



Par devers lui, les hommes du commissariat central de Dakar avaient saisi un classeur renfermant divers documents dont un certificat de guérison du coronavirus au nom de M.T. Un résultat de test de coronavirus estampillé négatif pour le compte de la dame Y.B. Et deux faux cachets de médecins officiant dans les différentes structures hospitalières, rapporte L'observateur