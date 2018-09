Le financement de la société civile au menu d'une discussion ce matin

Le gouvernement du Sénégal commence à s'intéresser au financement de la société civile. Pour cela, une rencontre est organisée ce lundi matin entre les concernés et le ministère de l'Economie pour en savoir plus.



« Les organisations militantes sont en train de disparaître parce que les procédures d’accès aux financements sont corsées », a dit Moundiaye Cissé, Coordonnateur de l’ONG 3D qui tire à la sonnette d’alarme pour prévenir.



« Les procédures sont faites de sorte qu’il est difficile d’avoir accès au financement. Si on fait le monitoring des financements des organisations du nord, on voit que moins de 10% des organisations locales ont accès aux financements. Elles sont obligées de passer par celles du nord pour avoir un accès au financement », a-t-il révélé.



A l'en croire, les conditions d’accès aux financements pour ces organisations doivent être assouplies. « Il y a une sorte d’asymétrie des compétences. Peu d’organisation de la société civile accède au financement de l’Union européenne il en est de même pour Usaid. Ce qui fait que les ressources destinées au Sénégal n’arrivent pas de manière intégrale aux sénégalais », soutient-il.



Moundiaye Cissé a déploré le fait que le ministre en charge de la bonne gouvernance qui est leur ministre de tutelle n’a posé jusqu’ici un acte allant dans le sens de les aider tout en dénonçant « l’absence de continuité » dans les différents ministères qui se succèdent.