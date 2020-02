Le frère du lutteur Modou Lo et son acolyte trempés dans une affaire de drogue

Le frère du lutteur Modou Lo, Ndiaga Lo est dans se sales draps. Trempés dans une affaire de drogue, il a été envoyé en prison depuis plus d’un an. Ainsi, lui et son acolyte Daouda Diouf ont été envoyés jeudi devant le juge du tribunal correctionnel de Dakar, pour association de « malfaiteurs, offre et cession de drogue en vue de la consommation personnelle ».



Pour ces faits qui remontent au courant de 2017, Daouda Diouf avait été interpellé avec 1kg de chanvre indien. Interrogé, il a balancé le frangin de Modou Lo, qui est Ndiago Lo, en lui attribuant la paternité de ladite drogue.

Ils risquent trois ans de prison ferme. Le verdict est attendu le 27 février prochain.