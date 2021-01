Le gardien de but des Espoirs de Guédiawaye sur le point de signer avec l’AS Saint-Etienne

Stéphane Ruffier, 34 ans, mis au placard, Jessy Moulin, 34 ans, en fin de carrière, l'AS Saint-Etienne prépare la relève au poste de gardien. Si Stefan Bajic (19 ans) et Etienne Green (20 ans) représentent l'avenir à ce poste dans le Forez, les dirigeants stéphanois sont sur le point de boucler l'arrivée d'un nouveau jeune gardien au sein de leur effectif. Selon les informations de RMC Sport, Boubacar Fall est proche de rejoindre les Verts.



Gardien numéro 3 de la sélection du Sénégal, derrière Edouard Mendy (Chelsea) et Alfred Gomis (Stade Rennais), Boubacar Fall serait en négociations avancées avec Saint-Etienne. Agé de 19 ans, il évolue dans le club sénégalais des Espoirs de Guédiawaye. Le média français va plus loin et ajoute même qu'un contrat stagiaire de 6 mois, assorti d'un contrat professionnel de 3 ans serait en préparation.



Avec Foot Mercato