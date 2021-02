Le gardien de l’Ajax Onana suspendu 12 mois après un test anti-dopage positif

Encore un coup dur pour l'Ajax Amsterdam. Après l'erreur administrative qui a coûté au club néerlandais l'inscription de Sébastien Haller pour la Ligue Europa, c'est André Onana qui écope d'une lourde sanction. Le gardien camerounais est suspendu 12 mois par l'UEFA de toute compétition nationale et internationale, pour une violation du règlement antidopage. Il a été contrôlé positif à un diurétique le 30 octobre, hors compétition.



Selon l'Ajax, André Onana était malade et a pris un médicament interdit. Le club néerlandais et le gardien vont faire appel de cette suspension devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).



RMC Sport