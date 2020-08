Le geste de Lionel Messi pour sa ville natale

La crise sanitaire du coronavirus n'épargne personne. Tous les milieux, tous les pays sont touchés. Chacun peut faire un geste pour éviter la propagation du virus, même les joueurs de foot. Et c'est le cas de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d'Or a fait un geste pour Rosario, sa ville natale en Argentine.



Comme le révèle AS, La Pulga a, via sa fondation, fait don de 50 respirateurs artificiels aux hôpitaux de la ville. Ce n'est pas la première fois de la crise que Messi aide l'Argentine. Il avait déjà fait don de respirateurs en mai dernier à l'hôpital Garrahan de Buenos Aires.