Le giga meeting historique de Dakar Arena : "La Mobilisation exceptionnelle des patriotes autour du leader le Président Ousmane Sonko" (Par El Hadji Daouda Diaw)

Ce giga meeting, inédit par son ampleur et son format, organisé dans un délai court de 72heures, a dépassé de loin une simple collecte de fonds. Ce fut un moment de communion intense entre les militants, unis autour d’un idéal commun et d’une vision partagée pour un Sénégal souverain, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Chaque contribution était plus qu’un geste financier ; c’était une déclaration de foi dans le projet porté par la coalition PASTEF – les patriotes sous le leadership visionnaire et éclairé du PROS. Cette énergie collective s’est ressentie à chaque instant, créant une atmosphère imprégnée d’espoir et de détermination de mener à bien notre agenda national de transformation systémique – horizon 2050.



Ousmane Sonko incarnera toujours cette aspiration populaire au changement. Son leadership, son charisme, sa constance, continuent de drainer des centaines de milliers de Sénégalais de tous horizons, de tous les âges, de toutes les couches sociales, convaincus de la nécessité d’une gouvernance fondée sur la transparence, l’intégrité et l’équité. Ce meeting, au-delà de son succès matériel, a symbolisé une force invisible qui unit Ousmane Sonko et ses militants, les liant par des valeurs communes et une cause noble.



Ce moment fort du 19 octobre a permis de montrer que la mobilisation ne faiblit point, bien au contraire. La communion entre militants et leaders, visible dans chaque moment de la journée et sur chaque siège du Dakar Aréna, est la preuve que l’unité de la coalition reste une force motrice capable de nous mener à de grandes victoires. La route vers les législatives de novembre est désormais tracée, balisée, sous le signe de l’engagement, de la solidarité et de l’espoir.



*EL Hadji Daouda DIAW*

*Responsable politique Pastef/Mbeuleukhé (Linguère)*

Le samedi 19 octobre 2024, un événement sans précédent s'est déroulé au Dakar Arena : un giga meeting PAYANT de fundraising organisé par PASTEF - Les Patriotes du Sénégal, en vue des élections législatives du 17 novembre 2024. Jamais dans l’histoire politique du Sénégal, et peut-être du monde, une telle mobilisation n’avait été observée dans son format. Dans une ambiance électrique et volcanique, des milliers de militants ont répondu à l’appel pour apporter leur soutien inconditionnel à la coalition Pastef et, surtout, pour témoigner de leur indéfectible engagement envers notre leader le Président Ousmane Sonko et le premier militant de notre parti Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye.