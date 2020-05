Le jeune qui a brûlé son père à Thiès passe aux aveux : « j'ai mis le feu dans le bol rempli d'essence…»

Fallou Diop, l e jeune de 22 ans qui a aspergé d’essence son père, Cheikh Diop, avant de le brûler vif dimanche, jour de la célébration de la fête de l’Aid, à Notto Gouye Diama, un village du Sénégal, situé à l'ouest du pays, à 23 km de Thiès, passe aux aveux. Il révèle aux enquêteurs qu’il a mis de « l’essence d’un un bol rempli d'essence avant de le lui jeter alors qu'il était devant la télé ».Poursuivant, le mis en cause confirme ceux qui soutenaient qu’il voulait venger sa mère dont la vie avait été rendue difficile par son père qui venait de prendre une seconde épouse. « Il a frappé et répudié ma mère. Il disait partout qu'elle couchait avec d'autres hommes. Et il me l'a répété en disant que c'est pour cela qu'il avait décidé de prendre une nouvelle épouse. Je n'ai pas supporté qu'il tienne pareils propos vis-à-vis de ma mère qui a toujours été une épouse dévouée », a-t-il soutenu dans Libération.Le jeune Fallou Diop a été arrêté au lendemain du drame, lundi 25 mai 2020 à Taïba Ndiaye, une communauté rurale du Sénégal située à l'ouest du pays. Son père qui avait été interné à l’hôpital régional Hamidou Sakhir Ndièguène de Thiès, a finalement rendu l’âme.