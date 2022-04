Le journaliste Adama Gaye rejoint la coalition de Ousmane Sonko et Cie

« Je suis honoré et humble de vous faire part que je rejoins formellement la grande coalition Yewwi Askan Wi, aussi bien à titre personnel qu'à travers le Mouvement, Dollel Sénégal, Dynamique unitaire, Sénégal Benn Bopp (D2B). EN compagnie de compatriotes, dignes, décents et diversifiés, représentatifs du Sénégal intégral, de ses villes et villages jusqu'à sa Diaspora, oeuvrant pour son redressement, je me sens heureux, en ce jour de grandes grâces divines, de vous demander de prier pour la réussite de cette entreprise politique » a-t-il posté.

Le journaliste Adama Gaye a annoncé son adhésion à la coalition Yewwi Askan Wi, dirigée par Ousmane Sonko et Khalifa Sall et compagnie. Il l’a fait savoir à travers un poste sur facebook.